"Hank the Tank", o urso procurado pela polícia da Califórnia por invadir dezenas de casas

O urso "Hank the Tank" invade as casas enquanto está esfomeado

Por Carolina Quaresma 23 Fevereiro, 2022 • 10:36

"Hank the Tank", um urso gigante está a ser procurado pela polícia da Califórnia por ter invadido dezenas de casas num bairro de Lake Tahoe, desde o verão passado. Só nos últimos seis meses, invadiu 40 casas, causando, por vezes, danos graves.

Com 227kg, muito mais do que a média normal desta espécie, que é em torno de 45 e 136kg, Hank parece não ter feito a hibernação no inverno devido à alimentação constante. Já foram feitas várias tentativas para afastar Hank, com munições de sacos de feijão, sirenes e tasers de fogo seco da polícia, mas nada resultou e ainda não foi capturado.

Segundo a BBC, as autoridades, que já receberam mais de 150 denúncias, dizem que a eutanásia pode ser uma opção, visto que o animal selvagem parece dar-se muito bem perto dos humanos. Contudo, os grupos defensores da vida selvagem pedem que o urso seja transferido para um santuário.

A Bear League, um grupo local de defesa da vida selvagem, explica que Hank chegou ao tamanho atual devido ao seu enorme apetite por comida humana. Pediram que o urso seja preso e enviado para um santuário, em vez de morto, e que os moradores do bairro sejam mais vigilantes.

O apelido "Hank the Tank" surgiu pelo facto de o urso invadir as casas, que estão trancadas e ocupadas, enquanto está esfomeado.

"Aprendeu a usar o seu tamanho e força para facilitar a sua entrada nas casas", disse o porta-voz do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, Peter Tira, em declarações citadas pela BBC. "Vai passar pelas portas da garagem, vai passar pelas portas da frente. Vai passar pelas janelas."

Também chamado de "Rei Henry" pela imprensa, de acordo com Departamento de Polícia de South Lake Tahoe, Hank é "facilmente identificável devido ao tamanho excecionalmente grande, pelos escuros e focinho mais claro".

"Ele não está a sobreviver com uma dieta de formigas e bagas como muitos ursos selvagens fazem", adiantou Tira à BBC. "Em Tahoe, há acesso a alimentos altamente calóricos durante todo o ano - quer estejamos a falar de sobras de pizza, gelado ou apenas lixo", acrescentou.

De acordo com o The New York Times, esta espécie de ursos vagueia nesta área da Califórnia e coexiste com os residentes há várias gerações. Os moradores aprenderam a não deixar comida fora de casa e a selar o lixo em contentores próprios. No entanto, ocasionalmente, ainda há problemas. Em 2007, o jornal norte-americano descreveu estes animais como "destruidores de lares".