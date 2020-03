Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão por abusos sexuais a várias mulheres

Harvey Weinstein © AFP

Harvey Weinstein, antigo produtor de Hollywood, foi esta quarta-feira condenado a 23 anos de prisão devido à prática de crimes sexuais.

A sentença marca uma vitória assinalável para o movimento #MeToo, que se iniciou quando várias mulheres vieram a público com queixas sobre Weinstein.

O juiz James A. Burke, que conduziu o julgamento no Supremo Tribunal de Manhattan, poderia ter condenado Weinstein, de 67 anos, a uma sentença entre os cinco e os 29 anos, escreve o jornal The New York Times .

Das cinco acusações de crimes sexuais que recaíam sobre Harvey Weinstein, o júri revelou a 24 de fevereiro que o considerava culpado de dois crimes sexuais ocorridos em 2006 e 2013 com duas mulheres: ato sexual criminoso em primeiro grau e violação em terceiro grau.



Weinstein, detido em maio de 2018, insistiu na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos.