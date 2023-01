Helicóptero que caiu perto de Kiev ia para a frente de combate

© Sergei Supinsky/AFP

Por Lusa 18 Janeiro, 2023 • 10:31

O helicóptero que transportava o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, que caiu perto de Kiev, matando pelo menos 18 pessoas, estava a caminho da frente de combate, revelou esta quarta-feira a presidência ucraniana.

"O objetivo deste voo [era ir] para um dos pontos quentes no nosso país, onde os combates estão a acontecer. O ministro do Interior estava a caminho", afirmou o chefe adjunto do gabinete da presidência, Kyrylo Tymoshenko, na televisão ucraniana.

O helicóptero, que pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia, caiu sobre um infantário em Brovary, na periferia de Kiev, provocando a morte de 18 pessoas, entre as quais o ministro do Interior, Denys Monastyrskyi, o ministro-adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado Yurii Lubkovych, além de três crianças.

O acidente, que está a ser investigado mantendo-se todas as possíveis razões em aberto, também deixou 29 pessoas feridas, incluindo 15 crianças, tendo estas vítimas sido transportadas para o hospital da zona.

O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas.

Em reação ao acidente, a coordenadora residente das Nações Unidas na Ucrânia, Denise Brown, declarou-se "profundamente triste" e enviou condolências "às famílias, ao Governo e ao povo da Ucrânia".