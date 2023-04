Hipopótamo de Pablo Escobar morre atropelado em autoestrada na Colômbia

Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente de viação a envolver um hipopótamo na região © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Um hipopótamo morreu na terça-feira à noite atropelado numa autoestrada na Colômbia, país onde esta espécie, importada em 1984 pelo narcotraficante Pablo Escobar, é considerada invasora, adiantou fonte dos bombeiros.

O animal, de mais de uma tonelada, foi atropelado na autoestrada que liga Bogotá a Medellín, numa zona próxima a uma propriedade de Pablo Escobar, referiu esta quinta-feira à agência France-Presse (AFP) Maria Magdalena Pérez, comandante dos bombeiros do município de Puerto Triunfo, no departamento de Antioquia (noroeste).

A frente do camião envolvido no acidente ficou destruída, acrescentou a mesma fonte, adiantando que o motorista escapou ileso.

No auge do seu império criminoso, Escobar construiu um zoológico na sua Fazenda Nápoles de três mil hectares, localizada em Puerto Triunfo, no departamento de Antioquia.

O famoso narcotraficante importou para aquele local animais exóticos de todo o mundo, causando impacto pela extravagância da propriedade, onde instalou no portão de entrada um pequeno avião que simbolizava o meio de transporte dos seus carregamentos de cocaína para os Estados Unidos.

Após a sua morte em 1993, e com o fim do seu cartel de drogas, os animais do zoológico de Escobar ficaram sem controlo, num ambiente que não era o seu e encontraram um novo lar nas planícies de Magdalena Medio, ao qual rapidamente se acostumaram, devido às condições favoráveis do terreno, irrigado pelas águas do rio Magdalena, o principal da Colômbia.

Porém, com o passar do tempo, os hipopótamos tornaram-se um perigo para a fauna, flora e camponeses da região, um dos quais sofreu ferimentos graves ao ser atacado em 2020 quando fumigava um pasto.

O número de indivíduos desta espécie é estimado atualmente em 150.

Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente de viação a envolver um hipopótamo na região.

Em dezembro, uma colisão entre um carro e um desses mamíferos gigantes de África não provocou feridos e o animal sobreviveu e fugiu.

O Ministério do Meio Ambiente da Colômbia declarou a espécie invasora em 2022, abrindo caminho para uma possível caça.

Foi ainda desenvolvido um programa de esterilização, mas falhou.

Os especialistas acreditam que a sua reprodução descontrolada representa uma ameaça para a população local e vida selvagem.

Em março, o governador do departamento de Antioquia anunciou um plano para enviar para o México, Índia e Equador 72 hipopótamos, com custos estimados de 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,2 milhões de euros).

No entanto, também em março, o Equador rejeitou "categoricamente" estar disponível para receber hipopótamos.