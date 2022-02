Hipopótamos importados por Pablo Escobar considerados espécie invasora na Colômbia

© Wade Lambert/Unsplash

As autoridades colombianas anunciaram sexta-feira que incluirão os hipopótamos, trazidos para o país pelo narcotraficante Pablo Escobar, na lista de espécies invasoras baseada em estudos técnicos e científicos.

"Temos vindo a trabalhar com informação científica e rigorosa sobre o roteiro para a tomada de decisões relativas a medidas de controlo e gestão desta espécie na Colômbia. Por esta razão, o Ministério do Ambiente irá adotar a recomendação de declarar o hipopótamo como uma espécie invasora pelo Comité Nacional de Espécies Invasoras Introduzidas e/ou Transplantadas", disse o ministro do Ambiente, Carlos Correa.

O ministro acrescentou que um estudo dos hipopótamos no país, realizado pelo Instituto Alexander von Humboldt e pelo Instituto de Ciências Naturais da Universidade Nacional, mostrou os riscos ambientais causados pela invasão desta espécie em ecossistemas estratégicos e que esta teria impacto em algumas espécies nativas.

Os hipopótamos foram introduzidos na Colômbia há mais de 40 anos, representando uma ameaça para espécies nativas como o manatim, bem como para os ecossistemas estratégicos do país.

Em 1981, o falecido traficante colombiano Pablo Escobar importou quatro hipopótamos, três fêmeas e um macho, de um jardim zoológico nos Estados Unidos para fazer parte da coleção de animais exóticos da sua Hacienda Nápoles, e agora reproduziram-se incontrolavelmente.