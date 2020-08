Hiroshima foi há 75 anos: um mapa mundial das armas nucleares

O poder nuclear é utilizado frequentemente como instrumento dissuasor © EPA

Oito países detonaram com sucesso armas nucleares mas só cinco são considerados países nucleares nos termos do tratado de não proliferação: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Os três outros são os vizinhos e rivais Índia e Paquistão e a maior dor de cabeça nuclear da atualidade, a Coreia do Norte. Pyongyang estava no tratado mas retirou-se em 2003.

Israel também terá armas nucleares mas não o admite oficialmente, mantendo uma política de ambiguidade: não é sabido que tenha feito testes nucleares mas os especialistas estimam que o país possa ter entre 75 a 400 ogivas nucleares, dados da organização ambientalista Natural Resources Defense Council e da Federação Americana de Cientistas.

O receio de que um país controverso e com ambições regionais pudesse ter armas nucleares colocou o Irão no centro de negociações com os cinco membros permanentes, mais Alemanha e União Europeia, levando a um acordo para limitar o programa energético nuclear iraniano, acordo ao qual Donald Trump renunciou unilateralmente.

Utilizado frequentemente como instrumento dissuasor, o poder nuclear já fez parte dos arsenais militares da África do Sul, que o desmantelou após aderir ao tratado, e da Bielorrússia, Cazaquistão e Ucrânia, quando antigas repúblicas soviéticas, mas o material terá sido repatriado para a Rússia.

O PRIO, Centro de Investigação da Paz, em Estocolmo, revela que no mundo, em 2019, existiam quase 14 mil armas nucleares, mais de 90% das quais na posse de americanos e russos. Cerca de 3750 são ogivas nucleares ativas.

Do total das tais quase 14 mil, 6370 são da Rússia, 5800 são dos Estados Unidos, estima-se que 320 da China, 290 de França, 215 do Reino Unido, 160 do Paquistão, calcula-se que 150 da Índia, entre 30 a 40 da Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm ogivas nucleares instaladas em quatro países da União Europeia: Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália, bem como na Turquia.