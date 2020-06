Homem à água. Era estátua. Foi traficante de escravos.

© Reprodução da capa do jornal The Guardian

A tal boa notícia de que Marcelo falava há dias, que esperava que se confirmasse em Junho...

Está na manchete do Gazzetta Dello Sport... "A Champions de CR7"... A UEFA tem a ideia de fazer a "final eight" no jardim de Ronaldo... um torneio com os oito melhores da Liga dos Campeões em Lisboa... na foto, vê-se Cristiano Ronaldo sobre uma imagem do estádio da Luz.

O Corriere Dello Sport acrescenta: Champions em Lisboa com público.

Atenção que o assunto pode ainda não estar fechado: outro desportivo italiano, o Tuttosport diz que pode ser em Lisboa ou Frankfurt.

Já que estou com as mãos na massa em Itália, e até se diz que é das melhores, olho para a capa do Corriere della Sera, onde há uma frase "Migrantes, a hora da quota europeia"...carta de Itália e mais quatro países numa altura em que há o alarme com a indicação de 20 mil migrantes do norte de África prontos a partir para a costa italiana. Bolsonaro aparece na capa deste jornal, montado a cavalo, com os dedos a fazer o V de vitória em jeito de pistola e a dizer que os números da pandemia são manipulados... 670 mil casos positivos e Bolsonaro manda esconder os dados.

No USA Today, a semana arranca com as cerimónias fúnebres de George Floyd... "um dia de luto, um apelo à ação", escreve este diário norte-americano... tributos e ações para honrar a vida de George Floyd...

No Guardian Australiano, os protestos antiracistas provocam picardias políticas... a ministra sombra para os assuntos indígenas, Linda Burney não gostou de saber que o ministro das finanças condenou os protestos de sábado como egoístas e imprudentes, e mandou-o "ouvir"... isso mesmo: ouvir. Do género de quem diz: ouça lá o que se passa à sua volta.

No Guardian britânico, o governo acusado de ignorância no racismo britânico... no Daily Telegraph o Ministério da Administração Interna concede que a quarentena não vai funcionar; o Daily Mail escreve em manchete "sem Lei"... e todos estes jornais ingleses mostram a foto de manifestantes ontem em Bristol que atiraram ao rio Avon a estatua em bronze, depois de a fazer rolar pelas ruas... a estatua em bronze de um comerciante de escravos, de nome Edward Colston.

Em Espanha, o El país diz que o protesto contra o racismo torna-se global...lá dentro, podemos ler o artigo de Pablo Gimón, a partir de Nova Iorque, cujo título me chamou a atenção... "Da hibernação viral ao surto antirracista"...

Os outros jornais espanhóis tratam de assuntos internos: No La Razón" O PP abre o debate sobre a antecipação das eleições na Comunidade de Madrid"... o ABC diz que esquerda e direita medem forças e traz uma sondagem em que a direita aparece em maioria, somando PP, Cuidadanos e Vox. Acrescenta que o bipartidarismo mede forças. PSOE 28,3%, Partido Popular 25,4%.

No La Vanguardia, "Críticas das regiões autonómicas à repartição de fundo de 16 mil milhões"... o presidente do governo defende a mudança do critério de adjudicação depois das queixas do catalão Quim Torra e outros presidentes de comunidades autónomas.

No Voz da Galiza,... Galiza entra na fase 3 com menos contagiados... a foto de capa é de uma manifestação com vinte mil pessoas contra o encerramento de uma empresa, a Alcoa San Cibrao... 20 mil saíram ás ruas em protesto.

Em França, o Aujourd Hui, pergunta para quando um verdadeiro regresso à escola e o Fígaro também vai por aí: "Escola, universidade: que soluções para setembro?".

No Jornal de Angola, "zonas francas em debate na Assembleia nacional".

No China Daily, uma boa notícia para muitos países... outros - alguns - não gostarão da ideia: a China decidiu suspender a exigência de pagamento de dívida a 77 países... "países em desenvolvimento", refere o China Daily. O objetivo é cooperar com a comunidade internacional e ajudar a mitigar os efeitos da Covid no desenvolvimento económico e social.

Já o Global Times revela os documentos da saga Covid-19... uma espécie de livro branco em que a China sumariza a experiência e repreende os erros. Diz este jornal chinês em língua inglesa que a China mostra assim ao mundo, através destes documentos, como conseguiu vencer uma "árdua batalha".

O Shangai Daily trata em primeira página o tema dos alimentos saudáveis que por vezes, não o são... é o "sabor amargo do açucar escondido"...