Por Carolina Rico 19 Jul, 2022 • 13:30

Um homem ficou ferido com gravidade num incêndio florestal na região Zamora, no noroeste de Espanha. Angel Martin Arjona estava a usar uma retroescavadora para tentar criar um corredor antifogo e evitar que as chamas chegassem à localidade de Tábara, quando o fogo atingiu a máquina, obrigando-o a fugir.

No vídeo captado esta segunda-feira é possível ver o espanhol sair do fogo a correr com as roupas a arder. Foi transportado para o hospital Río Hortega, em Valladolid, com queimaduras graves.

Num outro vídeo amplamente divulgado na imprensa internacional, filmado no mesmo dia e também em Zamora, os passageiros de um comboio que fazia a ligação Madrid-Ferrol olham ansiosos pela janela. A paisagem está a arder.

"Foi assustador perceber o quão rápido se espalhou o fogo", disse à Associated Press Francisco Seoane, que gravou o vídeo. "Num piscar de olhos um arbusto começou a arder. Em segundos." O céu escureceu de repente e o comboio encheu-se de cheiro a fumo, descreveu.

O comboio teve de parar durante algum tempo nos carris e parecia cercado pelas chamas, mas a companhia ferroviária espanhola Renfe assegura que os passageiros nunca estiveram em risco.

Este incêndio obrigou ao corte do comboio de alta velocidade (AVE) Madrid-Galiza entre Zamora e Puebla de Sanabria e a estrada nacional 631, bem como outras estradas secundárias da zona, além de obrigar à evacuação de 14 localidades. Centenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas.

Desde o início da onda de calor extremo que atinge Espanha há mais de uma semana, os incêndios já devastaram quase 30 mil hectares de floresta e provocaram a morte a duas pessoas em Zamora, um pastor de 69 anos e um bombeiro.