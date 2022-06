Homem armado causa pelo menos 50 mortos em ataque a igreja na Nigéria

Bandeira da Nigéria © Flickr - jbdodane

Um homem armado matou pelo menos 50 pessoas numa Igreja no sudeste da Nigéria, este domingo. De acordo com a agência de notícias Reuters, as vítimas incluem mulheres e crianças, segundo fonte do hospital local.

O atirador atingiu os fiéis dentro e fora do edifício religioso da cidade de Owo, causando várias mortes e lesões. A polícia local encontra-se, agora, a investigar as motivações do ataque.

Na visita ao local do crime, o governador da região de Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, descreveu o que aconteceu como "um grande massacre", esperando que não se volte a repetir.

Um médico do hospital de Owo confirmou que pelo menos 50 mortos foram levados para ambas as unidades hospitalares da região. Devido à elevada afluência, os profissionais de saúde lançaram uma campanha de recolha de sangue para tratar os feridos do ataque.