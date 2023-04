Homem armado faz pelo menos quatro mortos nos EUA

© Samantha Laurey/AFP (arquivo)

Um homem armado matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras seis em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. O atirador terá sido morto pela polícia no interior do antigo banco nacional.

Um porta-voz da polícia, citado pela Agence France-Presse (AFP), confirmou que entre os feridos está um agente das autoridades e o departamento, através do Twitter, informou que o "suspeito tinha sido neutralizado".

There is no longer an active aggressor threat. The suspected shooter has been neutralized. - LMPD (@LMPD) April 10, 2023

"Não há perigo para o público neste momento", garantiu o porta-voz aos jornalistas.

De acordo com a polícia local, os seis feridos foram transportados para um hospital da cidade. O departamento da polícia metropolitana de Louisville garante que os agentes chegaram ao local "em minutos", após as chamadas que reportaram o incidente.

Total deceased is 5. At least 6 more were transported to UL hospital. - LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Segundo o canal de televisão norte-americano CNN, várias pessoas conseguiram refugiar-se e trancar-se no cofre do banco, tendo daí contactado as autoridades.

Este ataque a tiro foi o 146.º do ano nos Estados Unidos da América.

Notícia atualizada às 17h06