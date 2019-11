Homem armado faz reféns dentro de um bar no Rio de Janeiro

© Diego Vara/Reuters

Um homem armado fez esta sexta-feira à tarde pelo menos seis reféns dentro de um bar no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, tendo uma pessoa sido libertada até ao momento, segundo as autoridades.

"São cinco reféns. A ocorrência começou com seis, mas um já foi libertado. As tropas especiais já estão com uma equipa montada para garantir a negociação, com o objetivo de preservar vidas. Ele (suspeito) tem um facão, de tamanho razoável, e possivelmente uma arma de fogo", afirmou ao portal de notícias G1 o porta-voz da secretaria de Polícia Militar (PM), coronel Mauro Fliess.

A ocorrência teve início por volta das 15h00 locais (18h00 em Lisboa), quando o corpo de bombeiros da cidade foi acionado.

" A PM do Rio de Janeiro está a atuar numa ocorrência com reféns num estabelecimento comercial na Rua do Resende, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta. O 5º Batalhão de Polícia Militar realiza um cerco no local e o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) assumiu a negociação com o tomador de reféns. Ocorrência em andamento.", escreveu a PM na rede social Twitter.

Entre os reféns, estão funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que emitiu um comunicado afirmando que "monitorizam de perto" a situação, mas sem especificar o número de colaboradores que se encontram no bar.

"A EBC informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorizando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares", informou a empresa pública federal.