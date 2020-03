Homem baleado à frente de uma mesquita em Paris

O atirador fugiu numa scooter após o ataque © Denis Charlet/AFP

Um homem foi baleado no pátio de uma mesquita em Paris, na rua de Tanger e perto da ACIMA - Associação Cultural Islâmica Adda'wa, pouco antes das 20h00 deste domingo. A vítima foi atingida por duas balas de calibre 9mm, na perna direita.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o atirador fugiu numa scooter após o ataque. A vítima estava a ser perseguida pelo atirador e refugiou-se no pátio da mesquita.

"Achamos que se trata de um ajuste de contas com a pessoa em particular e não por causa do local religioso", revelou à AFP fonte próxima do caso.

Foi aberta uma investigação por "tentativa de homicídio", já entregue à Polícia Judiciária francesa, segundo fonte judicial.