Homem detido após abalroar portões da residência do primeiro-ministro britânico

Um homem foi detido após ter abalroado esta quinta-feira os portões da residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres, com um carro, comunicou a polícia britânica.

"Por volta das 16h20 [mesma hora em Lisboa], um carro colidiu contra os portões de Downing Street, em Whitehall. Agentes armados detiveram um homem no local por suspeita de danos criminais e condução perigosa", adiantou a mesma fonte através de uma mensagem publicada na rede social Twitter.

A Polícia Metropolitana de Londres avançou não existir registo de feridos e indicou que está em curso uma investigação para perceber as circunstâncias do sucedido.

O acesso à rua onde se situam a residência do primeiro-ministro e do ministro das Finanças, nos números 10 e 11 de Downing Street, é restrito e feito através de um portão junto ao qual estão vários polícias armados.

O acesso livre ao público foi interdito desde 1989, quando foram instalados os portões por razões de segurança.