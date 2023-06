Homem detido por suspeitas de atropelamento deliberado em Nottingham. Há três mortos

Várias ruas no centro de Nottingham estão vedadas © Darren Staples/AFP

Três pessoas morreram esta terça-feira na cidade de Nottingham, no Reino Unido, vítimas do que a polícia acredita ter sido um atropelamento deliberado.

Um homem de 31 anos foi detido depois de a polícia ter sido chamada à rua Milton pelas 4h00 porque o suspeito terá tentado atropelar três pessoas, que foram hospitalizadas. Em duas outras estradas foram depois encontrados três corpos e as autoridades acreditam que todos os casos estão relacionados.

"Acreditamos que os três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia", afirma a chefe da polícia Kate Meynell, citada em comunicado. "Esta investigação está nos estágios iniciais e uma equipa de detetives está a trabalhar para estabelecer exatamente o que aconteceu", acrescenta.

Várias estradas estão encerradas no centro da cidade. No Twitter, a policia do condado escreve que está em curso um "grave incidente" na cidade.

Officers are currently at an ongoing serious incident.

The following roads are closed-

Ilkeston Road,

Milton Street,

Magdala Road,

Maples Street,

Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city,

Maid Marian Way junction of Parliament Street.

Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj - Nottinghamshire Police (@nottspolice) June 13, 2023

Também a rede de transportes Nottingham Express Transit anunciou que suspendeu todos os serviços devido a "incidentes policiais na cidade e nos subúrbios".