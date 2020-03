Homem invade cama de um casal "movido por voz" © Jay Mantri/PIxabay

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 26 Março, 2020 • 07:42

Um casal dormia tranquilamente ao início da manhã de 11 de março, ao lado da filha de apenas seis meses, no bairro Bandeirantes, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

De repente, a mulher virou-se para o lado, ainda meio sonolenta, abriu os olhos devagar e lá estavam a filhinha, o marido e... um outro homem na cama deles! Aos gritos, acordou o marido desesperada.

Ele, ainda estremunhado, imobilizou então o intruso na cama do casal até à chegada da polícia que a mulher, de apenas 16 anos, entretanto chamou pelo telefone.

Ao chegarem ao local, os agentes levaram o homem misterioso para a delegacia mais próxima onde o interrogaram.

Com 20 anos, apenas vestindo uma camisa e nada mais, nem sequer roupa interior, explicou ter entrado pela varanda, aberto a janela do quarto e, movido por uma voz que o instruía a manter sexo com o casal em causa, entrado na cama.

Noutra versão, disse que em vez da voz foi movido por uma oferta de 10 reais (dá uns dois euros) para realizar o sexo a três - o que o casal desmente perentoriamente.

Libertado há uma semana da prisão, por tráfico de drogas, o rapaz usava pulseira eletrónica.

É agora acusado de invasão de domicílio e de tentativa de violação.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil.