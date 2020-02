Homem inventa assalto para salvar a ex-namorada e reconquistá-la

© EPA/Sebastiao Moreira

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 13 Fevereiro, 2020 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um casal de namorados, ou de ex-namorados, porque ela tinha acabado de romper a relação, estavam tranquilamente em casa dela quando irromperam pela porta dois assaltantes.

Ela foi agredida. Ele, muito surpreendido com a ação, foi poupado da ira dos assaltantes.

Objetos no valor de 4000 reais, um pouco menos de 1000 euros, foram levados durante o roubo.

Os ladrões fugiram de carro.

O caso ocorreu a 28 de maio de 2019, no bairro de Serraria, em Maceió, a capital do estado de Alagoas, mas só nos últimos dias foi resolvido pela DERC, a Delegacia Especializada em Roubos da Capital.

Como a matrícula do carro foi anotada por testemunhas durante a fuga dos criminosos, a polícia conseguiu chegar ao dono do veículo - um motorista de aplicativo que, por acaso ou talvez não, era amigo do tal ex-namorado muito surpreendido com a ação.

Depoimentos para cá e provas técnicas para lá e a polícia chegou então a uma conclusão: segundo o delegado José Carlos André, os dois assaltantes e o ex-namorado eram cúmplices da ação que culminou com a agressão dela.

O objetivo, segundo os três criminosos era criar uma farsa na qual o ex-namorado salvaria a ex-namorada dos dois ladrões e assim reconquistaria o seu amor.

Como ela foi agredida, roubada e enganada e ele preso o plano não deu certo. O ex-namorado incorre agora na pena de burla, de agressão e de outros crimes.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.