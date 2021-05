Homem morre após ficar preso em estátua de dinossauro em Espanha

Ainda não se conhecem as causas que levaram o homem a entrar nesta estrutura © Lluis Gene/AFP

Um homem de 40 anos morreu depois de ficar preso dentro de uma estátua de dinossauro em Santa Coloma de Gramanet, uma cidade perto de Barcelona. Segundo a imprensa catalã, a descoberta foi feita no sábado por um pai que brincava com o filho perto do local e, apercebendo-se de que havia um corpo dentro da estátua, alertou as autoridades.

A polícia catalã, citada pela AFP, disse que ainda não se conhecem as causas que levaram o homem a entrar na estrutura, da qual não conseguiu sair. "Tudo aponta para uma morte acidental", afirmou a porta-voz.

Fontes policiais citadas pela imprensa local indicam que as hipóteses sob investigação são de que o homem entrou no dinossauro para dormir ali, ou tentar recuperar algum objeto, como um telemóvel, tendo caído e ficado preso.

O dinossauro é tem na zona da barriga uma placa que podia ser removida, tendo sido por aí que o homem conseguiu entrar. Por vezes, é usado por pessoas em situação de sem-abrigo para passar a noite.