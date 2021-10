Homem morre espancado após tentar atropelar pessoas com camião na Califórnia

Os clientes da loja tentaram retirar o homem do banco do condutor do camião e espancaram-no © Mario Toma/Getty Images/AFP

Um homem morreu depois de tentar atropelar um grupo de pessoas com o seu camião, no sul da Califórnia. Antes de entrar no veículo, o homem, com cerca de 40 anos, foi convidado a sair de uma loja em Hawthorne, este sábado de madrugada, e depois discutiu com alguém enquanto se dirigia para o camião. Quando chegou ao veículo conduziu, intencionalmente, o camião até um passeio, quase atingindo um grupo de pessoas, clientes da loja, mas acabou por embater contra uma árvore.

Furiosos com a tentativa de atropelamento, os clientes da loja tentaram retirar o homem do banco do condutor do camião. Quando a polícia de Hawthorne chegou ao local, segundo a delegada do xerife Grace Medrano, citada pelo The Guardian, o grupo de pessoas estava a lutar com o homem, que entretanto sofreu um traumatismo craniano e morreu no local.

O incidente foi captado pelas câmaras de videovigilância mas, ainda assim, as autoridades não conseguiram ver com clareza o que se passou porque as imagens não têm a melhor qualidade e a luta aconteceu numa zona que não era totalmente filmada.

"Dava para ver que havia uma luta, mas não se pode dizer quem estava a fazer o quê", disse a delegada ao mesmo jornal britânico.

A maioria das pessoas envolvidas na luta foram interrogadas pela polícia e depois libertadas enquanto se aguarda o resultado da autópsia.