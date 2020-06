Homem negro abatido pela polícia na cidade norte-americana de Atlanta

© EPA

Um homem negro foi morto pela polícia em Atlanta, na sequência de uma luta em que a vítima terá agarrado o "taser" do agente e ter-lho-á apontado enquanto fugia, informaram hoje as autoridades.

O diretor do Gabinete de Investigação da Georgia, Vic Reynolds, disse que o tiroteio aconteceu na sexta-feira à noite à porta de um restaurante e foi filmado pelas câmaras de segurança e por telemóveis de testemunhas. E assegurou que as imagens iriam ser partilhadas este sábado.

"Numa circunstância como esta, quando um agente está envolvido no uso de força letal, o público tem o direito de saber o que aconteceu", disse Reynolds, numa conferência de imprensa, no mesmo dia em que manifestantes se reuniram no local do tiroteio e noutras zonas de Atlanta.

A polícia tinha sido chamada ao local devido a uma queixa de que um homem estava a dormir dentro de um carro num restaurante "drive-thru" (comprar comida sem sair do carro) e a bloquear a passagem de outras viaturas. O homem baleado foi identificado como Rayshard Brooks, de 27 anos.

O caso acontece numa altura de grande tensão nos Estados Unidos da América relacionada com a brutalidade policial, após a morte pela polícia de George Floyd, em Minneapolis, em 25 de maio. Atlanta foi uma das cidades, na sequência do caso, onde multidões estiveram nas ruas em protesto.

Hoje centena e meia de pessoas juntou-se à porta do restaurante, um número estimado por Gerald Griggs, advogado e vice-presidente da NAACP de Atlanta. A NAACP é a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (National Association for the Advancement of Colored People).

As pessoas querem saber porque foi Rayshard Brooks morto quando estava apenas a dormir do lado do passageiro e não fez nada, disse o advogado, citado pela agência de notícias Associated Press.

Apesar de Brooks ter lutado com os agentes, Griggs afirmou: "Eles podiam ter usado força não letal".

Segundo a polícia os vídeos mostram que o homem tentou lutar com os agentes quando o tentaram prender e que conseguiu tirar um "taser" (arma que emite uma descarga elétrica) a um deles.

O homem terá depois tentado fugir e foi alvejado quando se voltou e terá apontado o "taser" ao agente.

O subchefe da polícia de Atlanta, Timothy Peek, explicou aos jornalistas que os agentes pegaram nos "tasers" para tentar subjugar o homem, mas que não conseguiram "parar a agressão e a luta".

O procurador da comarca de Fulton, Paul Howard, disse que já foi iniciada uma investigação "intensa e independente" do caso.

Stacey Abrams, democrata georgiana que ganhou destaque quando concorreu a governadora em 2018 escreveu hoje na rede social Twitter que "adormecer num ´drive-thru´ não deve terminar em morte".