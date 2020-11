Homem negro morto por seguranças em supermercado no Brasil

Homicídio aconteceu num supermercado da cadeira Carrefour, no Brasil © Bertrand Guay/AFP

Um homem negro de 40 anos foi espancado e morto por dois homens brancos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira, dia 19, a poucas horas de se celebrar no Brasil o feriado do "Dia da Consciência Negra", que assinala o combate ao racismo.

João Freitas foi agredido numa unidade do supermercado Carrefour, após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado, que teria, na sequência, chamado a segurança, informa a Brigada Militar da cidade.

Freitas foi levado da área dos caixas para a entrada da loja e teria, de acordo com a Polícia Civil, iniciado a briga ao dar um soco num dos seguranças. Foi depois espancado até à morte.

Uma equipa do serviço de atendimento de urgência local tentou reanimar o homem, que acabaria por morrer no local.

Para a delegada Roberto Bertoldo, que investiga o caso, a causa da morte "pode ser um ataque cardíaco em função das agressões e de estar sendo pressionado por duas pessoas em cima dele o contendo".

Os agressores têm 24 e 30 anos, foram presos em flagrante e devem responder por homicídio qualificado. Um deles é polícia militar e foi levado para uma prisão militar, o outro é segurança da loja e está num edifício da Polícia Civil.

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul classificou as cenas como "horripilantes". "Vamos apurar esse facto à sua exaustão, não podemos admitir ações desta natureza. As imagens são horripilantes, a Segurança Pública do nosso estado fará tudo para o seu total esclarecimento", escreveu Ranolfo Vieira Junior nas redes sociais.

Em nota, a rede Carrefour atribuiu a agressão aos seguranças, chamou o ato de "criminoso" e anunciou o fim do contrato com a empresa que responde pelos funcionários agressores.

Dados divulgados em agosto deste ano pelo Atlas da Violência de 2020 indicam que os assassinatos de negros aumentaram 11,5% em dez anos, enquanto os de não negros caíram 12,9% no mesmo período no Brasil.

O relatório também mostra que, em 2018, os negros representavam 75,7% das vítimas de todos os homicídios.

O caso de Freitas é, entretanto, a terceira queixa de negros agredidos em supermercados este ano.