Homem que se barricou em museu em França foi detido

Um homem barricou-se, esta manhã, num museu em Saint-Raphael, no departamento francês de Var. A unidade de elite da polícia francesa RAID, que foi logo acionada, já confirmou a detenção do suspeito.

Não houve registo de quaisquer feridos.

De acordo com a rádio France Info, o alerta foi dado pelas 7h30 locais (6h30 em Lisboa). Um homem de 25 anos barricou-se dentro do Museu Arqueológico de Saint-Raphael, onde destruiu alguma peças datadas do período romano, espalhou documentos administrativos e escreveu ameaças em árabe nas paredes ("O museu vai tornar-se num inferno", lia-se numa das paredes do edifício).

A polícia desconhece, para já, se o homem, que atirou pedras contra os agentes de segurança, se encontrava armado.

Após a detenção do suspeito, as autoridades informaram que também ainda não são conhecidas as motivações do suspeito, mas admitiram a possibilidade de que se trate de um sujeito com perturbações mentais.

O perímetro do local foi isolado pela polícia, que avisou os cidadãos para evitarem a área.

Notícia atualizada às 11h47