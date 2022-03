Homem viola jovem refugiada. Associações alertam para risco de tráfico humano

As Nações Unidas temem que este possa ser o cenário ideal para os traficantes se aproveitarem das vítimas © Amel Pain/EPA

Um homem de 49 anos foi detido na Polónia, na quinta-feira, por ser suspeito de ter violado uma refugiada ucraniana de 19 anos a quem ofereceu ajuda e abrigo. O suspeito, que inicialmente entrou em contacto com a jovem através da internet, pode agora enfrentar uma pena até 12 anos de prisão pelo "crime brutal", segundo as autoridades polacas. A polícia disse que o polaco se aproveitou da fragilidade e do desespero da jovem.

Noutro ponto do país, a polícia interveio quando ouviu um homem a oferecer casa e trabalho a uma rapariga de 16 anos e há ainda denúncias de um homem que, junto à fronteira, estava a oferecer ajuda apenas a mulheres e crianças.

Após estes casos, várias associações alertaram para o risco de tráfico humano. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) admitiu que está muito preocupado, não só com o risco de tráfico humano mas também de exploração e abusos sexuais.

As Nações Unidas temem que este possa ser o cenário ideal para os traficantes se aproveitarem das vítimas.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

