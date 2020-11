Homens armados invadiram Universidade de Cabul

As forças de segurança estão no local © AFP

Homens armados invadiram esta segunda-feira a Universidade de Cabul, disparando tiros e afastando estudantes, segundo relataram as autoridades afegãs e diversas testemunhas.

"Os inimigos do Afeganistão, os inimigos da educação (...) entraram na Universidade de Cabul", disse aos jornalistas o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian.

"As forças de segurança estão no local a tentar assumir o controlo da situação. Estão a agir com cautela para evitar colocar os estudantes em perigo", afirmou o responsável, sem precisar se há ou não vítimas deste ataque.

Os talibãs já vieram dizer que não estavam envolvidos no ataque.