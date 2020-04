Hotel que aloja migrantes colocado em quarentena na Grécia

O edifício do hotel foi desinfetado na segunda-feira © Orestis Panagiotou/EPA

Um hotel no sul da Grécia que aloja 470 requerentes de asilo foi esta terça-feira colocado em quarentena pelas autoridades gregas após a confirmação de mais de 100 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

Entre as 470 pessoas que vivem neste hotel na zona de Peloponeso, uma grande península situada no extremo sul da Grécia, a cerca de 166 quilómetros de Atenas, 150 foram diagnosticadas com a Covid-19, segundo informou o vice-presidente da câmara de Ermionida, Iosif Mertiris, citado pelas agências internacionais.

"A polícia está em frente ao hotel e ninguém pode sair", disse o autarca grego, em declarações à televisão pública ERT.

Na segunda-feira, o edifício do hotel foi desinfetado e os hóspedes foram submetidos a testes, depois de uma migrante grávida proveniente da Somália ter sido diagnosticada com o novo coronavírus durante exames num hospital.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), entidade responsável pela gestão deste hotel de acolhimento, informou, entretanto, que "intérpretes, psicólogos, assistentes sociais e consultores jurídicos estão em constante contacto com os beneficiários para ajudá-los nesta situação difícil".

A migrante somali de 28 anos encontra-se "em isolamento no respetivo quarto" e o todo o hotel foi colocado em quarentena, segundo o Ministério das Migrações grego.

Um funcionário do hotel também foi diagnosticado com o novo coronavírus, mas já não trabalhou nos últimos 12 dias, precisou o ministério.

Outro autarca da zona, Yannis Giorgopoulos, disse ao canal de televisão grego ANT1 que esta situação está a "provocar uma grande preocupação", referindo, no entanto, que o hotel em questão está localizado a cerca de quatro ou cinco quilómetros de distância das povoações mais próximas, "portanto, é razoavelmente isolado".

O ministro-adjunto para a Proteção Civil, Nikos Hardalias, também tentou tranquilizar as populações locais: "Não há motivo para entrar em pânico, tudo o que deve ser feito será feito de acordo com os regulamentos".

Atualmente, cerca de 100 mil requerentes de asilo encontram-se na Grécia. Dois campos de acolhimento no território continental da Grécia, na região de Attica, foram colocados em quarentena após a confirmação de vários casos de infeção pelo novo coronavírus.

O Ministério das Migrações grego decidiu prolongar até 10 de maio as medidas de confinamento impostas em todos os campos de acolhimento de refugiados na Grécia, país que totaliza, até à data, 116 mortes associadas ao novo coronavírus.

Em Portugal, um hostel no centro de Lisboa, que também acomodava requerentes de asilo e refugiados, foi evacuado no domingo devido a um caso positivo de Covid-19.

Entre 169 cidadãos estrangeiros, 136 testaram positivo à presença do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Em sete os resultados foram inconclusivos e outros 26 deram negativo.

O grupo encontra-se desde esta terça-feira de madrugada na Base Aérea da Ota, em Alenquer, para realizar um período de quarentena durante duas semanas.

A nível global, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 558 mil doentes foram considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.