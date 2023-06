"Houve uma mudança política na Rússia: toda a gente vê que se pode desafiar o czar e sair impune"

Timothy Garton Ash, professor em Oxford, ex-jornalista e atual colunista do The Guardian, afirma que o que aconteceu na Rússia já significou uma mudança política. Entrevista na TSF

Com conferência no Estoril Political Forum, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde apresenta hoje (17h) o livro "Pátrias - Uma história pessoal da Europa" (Temas e Debates), Garton Ash deu uma entrevista à TSF sobre a Rússia, o Grupo Wagner e a Ucrânia, a Europa, as diferentes memórias da Guerra e o que é isso de ser europeu, hoje.

Timothy Garton Ash, obrigado por estar com a TSF. A minha primeira pergunta é, obviamente, sobre os acontecimentos deste fim de semana na Rússia. Como é que vê o que aconteceu?

É um desenvolvimento espetacular. Os meus amigos ucranianos têm vindo a dizer, há algum tempo, que a melhor esperança que têm é uma mudança política na Rússia. Aqui temos um motim armado por um dos próprios protegidos de Putin, que chega a meio caminho de Moscovo, e ao sr. Prigózhin nada lhe acontece, o que enfraquece significativamente o regime de Putin. Assim, nos próximos meses, podemos esperar que o regime vá estar tão preocupado com os seus próprios problemas internos que será menos decisivo na continuação da guerra na Ucrânia.

Ouça aqui a entrevista com Timothy Garton Ash 00:00 00:00

Mas o golpe de Estado parou, literalmente, a meio da estrada. E não houve, efetivamente, uma mudança política...

Houve uma mudança política, porque toda a gente na Rússia vê que se pode desafiar o czar e sair impune. Não foi, de facto, uma tentativa de golpe de Estado. É mais corretamente descrito como um motim. Prigózhin estava a tentar atingir os seus próprios objetivos em termos de liderança militar e de manter o controlo do grupo Wagner. Não estava a tentar ver o seu poder no Kremlin. Por isso, falhou. Mas também deixa Putin espetacularmente enfraquecido.

E ainda mais enfraquecido, porque sei que por vezes é difícil olhar para a Bielorrússia como um Estado soberano, mas tendo em conta que é um Estado soberano e independente, significa que foi preciso recorrer a uma mediação internacional para resolver ou tentar resolver um assunto interno...

Que humilhação! Depender de Lukashenko para negociar com o seu chefe de cozinha, com o seu próprio protegido. Deixem-me acrescentar uma coisa: um período de maior instabilidade na Rússia é obviamente um período de maior incerteza. E muitas pessoas estão a dizer: "Temos de estar preocupados, temos de tentar fazer o que pudermos para limitar esta situação." Na verdade, não podemos fazer muito para influenciar a evolução interna da Rússia, não nos iludamos. O que podemos fazer é ajudar a Ucrânia a recuperar o controlo do seu próprio território. E é aí, afinal, que começa esta história com a guerra na Ucrânia.

É o momento de avançar em termos de ajuda militar, estamos quase nas vésperas da Cimeira da NATO. É o momento de dar a Zelensky o que ele tem estado a exigir?

A questão essencial quanto à contraofensiva ucraniana é: poderão eles, com as nove brigadas que nós, no Ocidente, equipámos e treinámos, fazer um avanço realmente decisivo, ganhar muito território, desferir mais um grande golpe na Rússia? Rússia essa que, aliás, podemos, pela provável ausência do grupo Wagner, que eram os seus combatentes mais eficazes? Tenho a certeza absoluta de que o nosso objetivo estratégico deve ser que a Ucrânia se torne membro da UE e da NATO. Não podemos fazer isso de uma só vez. Mas temos de dar um sinal na cimeira de Vilnius, no próximo mês, que esse é o nosso objetivo estratégico. E depois começar com compromissos militares para apoiar a Ucrânia e avançar passo a passo para a adesão plena à NATO.

O que deveria ser uma paz justa na Ucrânia?

Uma paz justa será quando a Ucrânia recuperar o controlo do seu próprio território.

Incluindo a Crimeia?

Incluindo a Crimeia.

Não acha que não tem havido um verdadeiro esforço por parte dos países ocidentais numa abordagem diplomática para encontrar uma solução para a guerra?

Penso que há uma altura para negociar e uma altura para não negociar, há momentos. E isto é mais parecido com 1943. Na Segunda Guerra Mundial, teria sido absurdo pensar que se devia negociar com Adolf Hitler em 1943, é preciso chegar ao ponto, no campo de batalha, em que é possível iniciar uma negociação. Portanto, o caminho mais curto para uma paz duradoura passa, de facto, por ajudar a Ucrânia a ganhar esta guerra.

Vamos então a este seu livro. Homelands. Pátrias, em português, é lançado esta terça-feira à tarde no Fórum Político do Estoril. Começando precisamente com o início do livro, qual foi o impacto pessoal, para si, de estar naquelas terras na Normandia, onde o seu pai tinha estado a combater na Segunda Guerra Mundial?

O meu pai desembarcou com a primeira vaga no Dia D; ele era o que se chama um oficial de observação avançada. Por isso, foi mesmo à frente para transmitir via rádio para a artilharia. Muitos dos seus amigos foram mortos. E foi profundamente comovente ver os locais onde ele avançou sob fogo e ver o memorial com os nomes dos seus amigos que nunca sobreviveram, como se diz na poesia inglesa, os rapazes que nunca ficarão mais velhos. E, de certa forma, é claro que tudo o que tentámos fazer na Europa desde 1945 tem a ver com o "nunca mais", nunca mais o regresso à Grande Guerra. E falhámos, porque temos na Ucrânia a maior guerra na Europa desde 1945.

E até houve outras guerras desde 1945, na Europa a guerra na Jugoslávia, claro, mas já lá iremos mais adiante. Menciona o inferno em diferentes círculos na Europa. Fala de diferentes anos Zero. O Ano Zero não é o mesmo no Reino Unido ou na Polónia, ou em Portugal, ou na Jugoslávia e na Ucrânia. Parece que a Europa esteve em paz durante algumas décadas. Mas a paz não foi igual para todos...

No dia seguinte à queda do Muro de Berlim, atravessei o muro através da chamada faixa da morte, em Berlim Leste, e encontrei-me com uma pessoa que me disse ter visto um cartaz escrito à mão que dizia: "Só hoje é que a Guerra realmente acaba." E penso que isso era profundamente verdade para toda a Europa por detrás da cortina de ferro: para toda a Europa Central e Oriental; não foi em 1945, só em 1989 é que a Guerra terminou realmente. E então entrámos neste período a que chamo o período pós-muro, o período após a queda do Muro de Berlim, em que chegámos a acreditar que, apesar das guerras na antiga Jugoslávia, estávamos gradualmente a banir a guerra do nosso continente para sempre.

A dada altura, escreve: os problemas começam ou começaram quando se chega à Terra Prometida...

Exatamente. Exatamente. Assim, para gerações, pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, pessoas que viveram as ditaduras, escrevo sobre José Manuel Barroso, que, claro, como sabem, quando era jovem, viveu os últimos anos da ditadura de Salazar em Portugal, e isso deu-lhe, como deu a tantos outros, esse tipo de motivação para trabalhar toda a vida por uma Europa melhor. Agora, pela primeira vez, temos uma geração de jovens europeus que, até à guerra na Ucrânia, só conheciam uma Europa relativamente próspera, pacífica e livre.

Tendo tudo isto em mente, o que é ser europeu hoje em dia?

Para mim, a qualidade que define ser europeu é o facto de se poder estar em casa no estrangeiro. Estou aqui no Estoril, em Berlim, em Paris, em Praga, estou claramente no estrangeiro, mas também estou em casa, o que explica o título do livro "Pátrias", ou "Homelands", esta qualidade única de, enquanto europeus, podermos ter várias pátrias. E, para mim, essa é a característica única de ser europeu.

(Em atualização)