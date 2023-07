"How Do You Live", último filme de Miyazaki, estreia no Japão

© Frazer Harrison/Getty Images (arquivo)

Dez anos depois de ter anunciado que não faria mais longas-metragens, Hayao Miyazaki lançou esta sexta-feira, no Japão, aquele que será provavelmente o seu último filme, "How Do You Live?", que esteve durante seis anos em produção e teve pouco mais do que um cartaz como chamariz.

Na imagem, vê-se uma criatura desenhada à mão, semelhante a um pássaro, com um olho debaixo do bico. A longa-metragem é inspirada num livro de 1937 com o mesmo nome - "Kimitachi wa Dou Ikiru ka" no idioma original -, mas o estúdio Ghibli, de que Miyazaki é cofundador, fez questão de dizer que o enredo seria distinto da obra original.

Conta a história de um rapaz que, após a morte da mãe, se muda para o campo com o pai. Lá, conhece uma garça que o transporta para um universo alternativo onde o mistério da morte da mãe vai sendo revelado aos poucos.

Em declarações à France-Presse no Japão, quem viu o filme descreve-o como uma clara obra "ao estilo Ghibli" que mistura de forma "louca" todos os trabalhos do estúdio.

Miyazaki, que tem agora 82 anos, venceu o Óscar para Melhor Filme de Animação com "Spirited Away", em 2003.