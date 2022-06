Howard Buffett diz a Zelensky que quer ajudar na reconstrução da Ucrânia

© Sergey Kozlov/EPA

O empresário e filantropo norte-americano Howard Buffett disse na quarta-feira que queria ajudar a reconstruir as infraestruturas da Ucrânia, remover minas terrestres e melhorar a nutrição nas escolas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com Buffett em Kiev, na quarta-feira.

Nas redes sociais, Zelensky disse que um dos projetos discutidos era relativo à restauração do sistema de distribuição de água em Odessa e outro ao apoio a dar aos cidadãos forçados a sair de suas casas.

Howard Buffett, filho do multimilionário Warren Buffett, integra vários conselhos de administração e está ativo em várias fundações e organizações de solidariedade.

Em 2017, tomou posse como xerife interino do condado de Macon, no Estado do Ilinois, o que recordou ao dar uma lembrança a Zelensky.

"O senhor é o principal homem da lei aqui na Ucrânia, pelo que lhe estou a dar a minha antiga placa de xerife quando eu era xerife", disse Buffett. "É para si. Ninguém pode contestar eu o senhor é o n.º 1. Será sempre o n.º 1".

