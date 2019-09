"Humilhar mortos é cobarde." Família de Franco critica decisão do tribunal

O neto lembra que não existem precedentes no mundo civilizado de um Governo que obrigue uma família a enterrar os mortos © Reuters

"Humilhar os mortos é uma atitude de cobardes." A frase de Napoleão foi repetida pelo neto de Francisco Franco, depois de a família perder mais um recurso e de o Supremo Tribunal espanhol ter dado luz verde à exumação dos restos mortais do avô.

Esta é a primeira reação dos familiares após a ordem do tribunal para retirar os restos mortais de Franco do Vale dos Caídos. O neto quebrou o silêncio, com duras críticas à Igreja e ao Governo.

Em entrevista ao jornal El Mundo, Francisco Franco Martinez-Bordiú recorda uma frase de Napoleão, para dizer que humilhar os mortos é de cobardes. Desenterrar um morto que pertence à História é sinal de histerismo e prepotência, realça o neto e porta-voz da família.

Francisco Franco lembra que não existem precedentes no mundo civilizado de um Governo que obrigue uma família a enterrar os mortos contra a sua vontade. Com este caso, cria-se um precedente gravíssimo, colocando em causa a intimidade pessoal e familiar, o direito à igualdade e à liberdade religiosa, de acordo com o descendente do ditador.

Questionado sobre o papel da Igreja no processo, o neto de Franco assume uma profunda deceção pelo que chama de atitude ingrata da Igreja Católica. Francisco Franco Martinez-Bordiú reafirma que está contra a instrumentalização dos restos mortais do avô, e lembra ainda que há mais 192 cadáveres sepultados no Vale dos Caídos, para sublinhar que as leis devem ter um caráter geral.