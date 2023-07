Idade máxima para serviço militar obrigatório na Rússia vai ser alargada até aos 30 anos

© Yuri Kochetkov/EPA

A câmara baixa do Parlamento russo (Duma) aprovou o aumento do limite máximo da idade para o serviço militar obrigatório na Rússia para os 30 anos, mais três anos do que acontecia até agora.

A medida terá ainda de ser aprovada pela câmara alta e promulgada por Vladimir Putin - uma formalidade - e deverá entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024.

A partir dessa data, todos os jovens com idade entre os 18 e os 30 anos serão convocados para o serviço militar, adianta esta quarta-feira a AFP.

A lei aprovada na câmara baixa do parlamento russo proíbe ainda os recrutas de deixar o país depois de terem sido convocados pelo exército e há multas pesadas para quem não se apresentar ao serviço.

O objetivo de Moscovo será reforçar as forças na linha da frente da Ucrânia sem recorrer a uma nova mobilização.

Milhares de pessoas fugiram da Rússia no ano passado, depois de Putin ter anunciado a mobilização de 300 mil reservistas para apoiar os esforços na chamada operação militar especial na Ucrânia.