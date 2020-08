Identificado polícia que disparou contra Jacob Blake

Presença policial durante protestos na cidade de Kenosha © AFP

Foi identificado o agente da polícia de Kenosha, em Wisconsin, que alvejou Jacob Blake. Rusten Sheskey é o nome do polícia apanhado em vídeo a disparar sete vezes contra as costas do homem de 29 anos.

Jacob Blake, o afro-americano que foi baleado pela polícia no domingo, sete vezes à queima-roupa, encontra-se paralisado da cintura para baixo. O advogado manifestou, no entanto, esperança de que a paralisia não seja permanente. O incidente foi filmado numa localidade do estado do Wisconsin e fez com que a revolta regressasse às ruas dos EUA, com milhares de pessoas, em várias cidades, a exigir justiça para Jacob Blake.

Rusten Sheskey, agora identificado, como noticia o jornal The Guardian, estava ao serviço da polícia de Kenosha há sete anos. O Departamento norte-americano de Justiça garantiu que abriria uma investigação ao tiroteio do FBI e o governador de Wisconsin, Tony Evers, autorizou o envio de 500 membros da guarda nacional para Kenosha, para duplicar o número de agentes na cidade.