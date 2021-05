Identificados 46 casos de variante "muito rara" em Bordéus

Uma zona comercial em Bordéus, França © AFP

Pelo menos 46 pessoas testaram positivo à Covid-19 em Bordéus, em França, e os resultados laboratoriais detetaram uma variante "muito rara". Em resposta, as autoridades de saúde locais anunciaram uma campanha de vacinação em massa para inocular todos os residentes adultos do bairro Bacalan durante os próximos dias.

"Estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde para obter doses extra", explicou à AFP Patrick Dehail, conselheiro médico da autoridade regional de saúde de Bordéus."É uma variante que já foi identificada a nível nacional, mas que até agora era muito rara", acrescentou.

Dos 46 casos confirmados da variante "muito rara", nenhum precisou, até agora, de hospitalização. Esta sexta-feira, as autoridades lançaram também uma campanha de testagem massiva, na região de Bordéus, para detetar outros casos de contágio.

A estirpe estará relacionada com a variante britânica, mas com uma "mutação adicional". Já tinha sido identificada em Paris e foi agora detetada no sudoeste do país.

Ao mesmo tempo que a vacinação progride em França, os números da pandemia continuam a descer, indicam os últimos dados.

Há agora 20.209 pessoas internadas nos hospitais devido à Covid-19 e 3.631 desses pacientes apresentam formas graves da doença, menos 138 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas, morreram no país 123 pessoas devido ao vírus e foram detetados 12.800 novos casos.



*com agências