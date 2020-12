"Não senti nada." Idosa de 96 anos é a primeira vacinada contra o coronavírus em Espanha

Araceli Hidalgo © AFP

Tem 96 anos e é residente de uma casa de repouso de Guadalajara, região no Centro de Espanha. "Não senti nada", disse, sorridente, Araceli Hidalgo, a primeira idosa a receber a vacina contra a Covid-19 em território espanhol, conforme relata o jornal El País. Depois, saiu do local com a ajuda de um andador.

Depois de Araceli Hidalgo, a segunda vacinada foi Mónica Tapias, funcionária do mesmo lar de idosos. A casa de repouso Los Olmos, de Guadalajara, foi escolhida para iniciar a vacinação em Espanha, dada a proximidade a um centro de armazenamento do laboratório americano Pfizer, a onde as vacinas chegaram no sábado, procedentes de uma fábrica do grupo farmacêutico na Bélgica.

O local também foi escolhido porque não regista qualquer caso positivo de Covid-19 de momento.

