Idoso enfrenta radicais em Barcelona sozinho com um bastão

Por Cátia Carmo 20 Outubro, 2019 • 22:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Barcelona transformou-se, nos últimos dias, num verdadeiro campo de batalha entre polícias e manifestantes independentistas. Entre cargas policiais, caos e violência, no sábado uma fotografia ganhou destaque, ao mostrar um idoso a enfrentar, sozinho, um grupo de radicais encapuzados.

Pub Pub

Nas fotografias e vídeos que estão a circular nas redes sociais é possível ver-se o homem, de idade avançada, a empunhar um bastão para fazer frente aos ativistas independentistas que estavam a formar barricadas com caixotes do lixo em metade da rua.

Pub Pub

O idoso tentou impedir que estes jovens continuassem a construir barricadas. A reação dos radicais, perante a coragem do homem, foi pôr as mãos no ar e começar a correr, uma vez que a polícia preparava-se também para começar outra carga contra os manifestantes.