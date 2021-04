Pablo Iglesias em debate com Rocio Monasterio © Juanjo Martin/EPA

O líder do Podemos abandonou, esta sexta-feira, o debate na rádio espanhola Cadena SER entre os candidatos à eleição de Madrid, depois de a candidata do VOX Rocío Monasterio não se ter retratado por duvidar da denúncia sobre as ameaças de morte à família de Pablo Iglesias e a elementos do Governo. Os candidatos do PSOE e do Más Madrid ainda pediram o regresso de Iglesias, mas acabaram também eles por abandonar o debate.

Tudo aconteceu depois de uma acesa discussão entre Pablo Iglesias e Rocío Monasterio. A candidata do VOX afirmou que os espanhóis não acreditam em nada do Governo e convidou o líder do Unidas Podemos a ir-se embora.

"Se é tão corajoso, vá-se embora. Vá-se embora, é isso que muitos espanhóis querem." Pablo Iglésias não gostou, considerou inaceitáveis as declarações de Monasterio e defendeu que a candidata deveria retratar-se, caso contrário deveria ser expulsa do debate. "Permiti-los continuar no debate desta forma é branquear a ultradireita", afirmou.

A moderadora do debate, Àngels Barceló, ainda tentou convencer Iglesias a ficar, mas o candidato do Unidas Podemos acabou mesmo por deixar o estúdio, depois de lamentar o crescendo de intolerância e de impunidade em relação às ameaças de morte.

"Não é aceitável que, quando o ministro do Interior foi ameaçado de morte, quando a diretora-geral da Guarda Civil foi ameaçada de morte, quando o meu pai, a minha mãe, a minha companheira e eu fomos ameaçados de morte com quatro balas, a candidata de ultra direita ponha em dúvida a veracidade dessas ameaças. Se não se retrata e vocês permitem que continue neste debate sem se retratar, nós vamos abandoná-lo", avisou Iglesias, antes de sair. "Estamos melhor agora", comentou depois Rocío Monasterio.

Os outros candidatos do Más Madrid, do PSOE e do Ciudadanos condenaram a ultradireita e ainda pediram para Pablo Iglesias voltar, mas tal não aconteceu e, em solidariedade, decidiram deixar também o debate.

Ausente desde o início esteve Isabel Díaz Ayuso, atual presidente da Comunidade, que não aceitou o convite para o debate.

As eleições estão marcadas para dia 4 de maio.