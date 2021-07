Catástrofe natural atingiu, além do território germânico, a Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Até ao momento, há 126 vítimas mortais e centenas de desaparecidos.

Por TSF/Lusa 16 Jul, 2021 • 22:34

O último balanço da tempestade que atingiu vários países europeus aponta para 126 mortos, a maioria na Alemanha. De acordo com as últimas informações, há centenas de desaparecidos.

Trata-se da pior catástrofe natural em território alemão desde a Segunda Guerra.

Além da Bélgica e da Alemanha, as chuvas diluvianas e as consequentes cheias causaram graves danos materiais na Holanda, no Luxemburgo e na Suíça.