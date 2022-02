As piores chuvas dos últimos 90 anos provocaram o deslizamento de terras e inundações. Há dezenas de desaparecidos.

Por Guilherme de Sousa 17 Fev, 2022 • 19:51

As equipas de salvamento estão numa corrida contra o tempo em busca de sobreviventes. As chuvas fortes dos últimos dias, "as piores desde 1932", deixaram um rasto de destruição em Petropólis, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, localizada no norte do estado brasileiro do Rio de Janeiro.

O último balanço aponta para 104 mortos, centenas de feridos e há dezenas de desaparecidos. Milhares de pessoas ficaram desalojadas porque o deslizamento de terras destruiu tudo o que levou à frente.

A perfeitura de Petrópolis declarou o estado de calamidade e três dias de luto, em memória das vítimas. O Brasil tem sofrido a época de chuvas particularmente intensa, conta a agência France-Press. Os cientistas acreditam que este fenómeno está associado às alterações climáticas.