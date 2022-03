Por TSF 13 Março, 2022 • 00:26 Partilhar este artigo Facebook

A empresa de tecnologia espacial Maxar divulgou imagens de satélite que mostram como a cidade de Mariupol ficou destruída depois dos ataques russos.

A imagem abaixo mostra incêndios no distrito de Primorskyi, uma área industrial da cidade.

As duas imagens abaixo mostram o antes e depois de uma zona residencial, com apartamentos, no distrito de Zhovteneyvi, oeste de Mariupol.

Por fim, nesta última imagem é possível verem-se edifícios danificados, também no distrito de Zhovteneyvi.