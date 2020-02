Impacto da tempestade Dennis no Reino Unido continua e já há quatro mortos

O governo libertou financiamento de emergência para ajudar as vítimas © AFP

O impacto da tempestade Dennis continua esta segunda-feira a afetar partes do Reino Unido onde quatro pessoas morreram durante o fim de semana e milhares foram deslocadas das suas casas devido às inundações, segundo as autoridades locais.

Regiões do norte e centro de Inglaterra, como Derbyshire, Shropshire, Nottinghamshire, Leicestershire, Telford, Wrekin, Worcestershire e Herefordshire são algumas das zonas mais afetadas, tendo o governo libertado financiamento de emergência para ajudar as vítimas.

A tempestade atingiu o Reino Unido com ventos de mais de 145 quilómetros por hora e até 150 milímetros de chuva durante o fim de semana, resultado em níveis recorde dos caudais de diversos rios. A Agência Ambiental mantém ativos mais de 200 alertas de inundações, pois considera que os níveis de alguns ainda não atingiram o pico, como o Ouse, levando as autoridades a empilhar mais de 4.000 sacos de areia para proteger a cidade de York, no norte da Inglaterra.

Pelo menos quatro pessoas foram confirmadas mortas devido aos efeitos do mau tempo, estando uma quinta pessoa desaparecida, depois de ter sido levada pelas águas do rio Teme, perto de Tenbury Wells. O ministro do Ambiente, George Eustice, recusou hoje tenha havido falta de preparação das autoridades, insistindo que o governo investiu em proteções contra inundações.

"Nunca seremos capazes de proteger todas as famílias devido à natureza das alterações climáticas e ao facto de estes incidentes climáticos estarem a tornar-se mais extremos", justificou.