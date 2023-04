"Impacto negativo é óbvio para todos." China responsabiliza EUA por tensão na península coreana

O lançamento desta quarta-feira foi o de um "novo tipo" de míssil balístico, possivelmente de combustível sólido © Anthony Wallace/AFP (arquivo)

A China responsabilizou esta quinta-feira os Estados Unidos pelo atual clima de tensão na península coreana, depois de a Coreia do Norte ter disparado um novo míssil balístico.

O disparo desencadeou esta quinta-feira um breve alerta na ilha japonesa de Hokkaido, mas Tóquio confirmou que o míssil não atingiu o território japonês.

Solicitado a comentar o assunto, o porta-voz diplomático chinês Wang Wenbin tomou o partido da Coreia do Norte e culpou os Estados Unidos pelas tensões, segundo a agência francesa AFP.

"O atual clima de tensões [...] tem as suas causas. O impacto negativo do anterior exercício militar dos Estados Unidos e o lançamento de armas estratégicas em torno da península [coreana] é óbvio para todos", disse Wang.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram os seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos, em março.

Os exercícios irritaram a Coreia do Norte, que os vê como um ensaio geral para uma invasão do seu território.

Desde então, Pyongyang tem aumentado os lançamentos de mísseis.

O lançamento desta quarta-feira foi o de um "novo tipo" de míssil balístico, possivelmente de combustível sólido, de acordo com os militares sul-coreanos.

A confirmar-se, será um grande avanço tecnológico e estratégico para o programa de armamento de Pyongyang.

Todos os mísseis balísticos intercontinentais lançados pela Coreia do Norte até agora foram alimentados por combustível líquido.

Os mísseis de combustível sólido são mais estáveis e a preparação para o lançamento é mais rápida do que os mísseis de combustível líquido.

São também mais difíceis de detetar e, por conseguinte, de destruir.

A China e a então União Soviética apoiaram as forças do norte na guerra da Coreia (1950-1953), enquanto os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas (ONU) estiveram do lado das forças do sul.

A guerra provocou pelo menos 2,5 milhões de mortos e os combates cessaram em julho de 1953, com um armistício negociado pela ONU com a China e a Coreia do Norte.

Foi criada uma zona desmilitarizada no paralelo 38, que se mantém como a fronteira 'de facto' entre as duas Coreias desde então.

Tecnicamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam em guerra, dado que nunca assinaram um tratado de paz.