Imperadores: Ayuso em Madrid, Mou em Roma e... Napoleão

Um protagonista português hoje em destaque na capa de três jornais desportivos italianos. Na Gazzetta dello Sport: Ave Mou... como se Roma tivesse um novo imperador, José Mourinho vai ocupar o cargo de Paulo Fonseca. No Corriere dello Sport, Daje Mou... quer dizer, vamos! Hurra! Sim! O mesmo título no Tuttosport. A contratação de José Mourinho pelo clube da capital italiana é referência também nas capas dos desportivos espanhóis Marca, As e Sport.

No El País, jornal mais inclinado para o partido socialista: Ayuso arrasa em Madrid. A candidata do PP dobra os mandatos do partido e soma mais do que toda a esquerda. O Mas Madrid superou o PSOE, Podemos relegado para quinta força, o Cuidadanos perde todos os 26 deputados e fica fora da assembleia regional.

No ABC, jornal mais inclinado para a direita PP, em manchete: Ayuso tomba a esquerda. Também conservador, o La Razon proclama em manchete "mudança de ciclo". No La Vanguardia, "Ayuso arrasa e Casado proclama o princípio do fim a Sánchez". Ainda neste diário catalão: a vacinação chega aos baby boom a partir de segunda-feira, a campanha estende-se na Catalunha às pessoas entre 50 e 59 anos.

La Palissada no Le Monde: como a crise sanitária agrava a pobreza. No Figaro, "Macron procura o tom certo para comemorar... Napoleão". É muito aguardado o discurso que o chefe de Estado deve pronunciar por ocasião do bicentenário da morte do imperador. Apesar das pressões da esquerda política e associativa, o Eliseu garante que comemorar não é celebrar. Num discurso de trinta minutos, hoje, no instituto de França, Macron deve abordar o tema sensível do restabelecimento da escravatura com Napoleão I, mas também os legados: o código civil, o código penal, o conselho de Estado,... O Figaro tem um editorial intitulado "O Imperador e nós" e diz que a França deve a Napoleão uma parte do seu imaginário.

No USA Today, luto em Minneapolis, uma pequena fração de um quadro maior ou uma pequena gota no oceano: o polícia Derek Chauvin vai para a cadeia pelo homicídio de George Floyd, mas o sistema permanece. Há muito trabalho a fazer na América.