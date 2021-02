Estratégia da vacinação pode ter de mudar por causa das variantes resistentes? A resposta é sim

Todas as vacinas demonstraram fornecer proteção contra as doenças mais graves © AFP

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 08 Fevereiro, 2021 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já há imunologistas e estudiosos da área das vacinas a defender uma redefinição dos objetivos dos planos de vacinação, já que atingir a imunidade de grupo por inoculação parece cada vez mais improvável, dado o surgimento de variantes do coronavírus, como a encontrada na África do Sul, alerta esta segunda-feira o jornal The Guardian.

A Universidade de Oxford e a AstraZeneca, responsáveis por uma das vacinas já aprovadas e recém-chegadas a Portugal, reconheceram que a vacina produzida não oferece proteção a pessoas com doença leve a moderada, causada pela variante localizada na África do Sul. Esta vacina é, por exemplo, a base do programa de imunização do Reino Unido, mas também em muitos outros países, dado o baixo custo e a facilidade de utilização, bem como de armazenamento.

Um estudo, que envolveu mais de duas mil pessoas na África do Sul, teve por base a análise do resultado de duas vacinas: a Novavax e a Janssen. Ambas demonstraram uma eficácia muito reduzida face à nova variante detetada (perto de 60%). As vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna também já admitiram que a eficácia das vacinas será influenciada pelas novas variantes do coronavírus, embora apenas tendo em conta a investigação de laboratório.

Todas as vacinas demonstraram fornecer proteção contra as doenças mais graves, casos de hospitalização e contra a morte. Zweli Mkhize, ministro da Saúde da África do Sul, revelou no domingo que o país iria suspender o uso da vacina da Oxford, enquanto os investigadores tentam compreender qual será o melhor procedimento.

Shabir Madhi é professor de Vacinologia da Universidade de Witwatersrand e foi líder de investigação numa série de testes de vacinas na África do Sul, incluindo da de Oxford. O investigador, ouvido pelo jornal The Guardian, argumentou que é chegado o momento de repensar os objetivos da vacinação em massa contra a Covid-19.

Nadhim Zahawi, responsável do departamento de vacinação do Reino Unido, tem uma opinião diferente, e defende que a população deve manter a confiança na vacina de Oxford, que "parece funcionar bem contra as variantes da Covid-19 atualmente dominantes no Reino Unido". O responsável acrescentou que, mesmo quando uma vacina apresenta baixa eficácia na prevenção de infeções, resta ainda o efeito protetor contra doença grave, hospitalização e morte. As vacinas podem, por isso, aliviar a sobrecarga infligida aos sistemas de saúde.

Sarah Gilbert, professora de Vacinologia em Oxford, também já defendeu que, mesmo que as vacinas não reduzam o número de infetados com variantes de Covid-19, não deixam de salvar vidas. "Podemos não estar a contribuir para reduzir o número total de casos, mas ainda há a proteção contra mortes, hospitalizações e doenças graves", salienta a investigadora. "Isso é muito importante para os sistemas de saúde, mesmo se tivermos infeções leves e assintomáticas. Evitar que as pessoas vão para o hospital com Covid-19 já teria um grande efeito."

Ravi Gupta, professor de Microbiologia Clínica da Universidade de Cambridge, alega que é mais pragmático compreender que as vacinas evitarão doenças graves e morte, em vez de possibilitar a imunidade de grupo em países como a África do Sul. "Provavelmente, teremos de canalizar o uso das melhores vacinas para a proteção dos mais vulneráveis, porque, embora não parem a infeção, provavelmente impedem a morte."

"Como temos maior acesso às vacinas, podemos ser mais ambiciosos, mas diferentes países adotam estratégias diferentes, e, como as viagens são retomadas, pode ser muito difícil impedir essas variantes", acrescenta o investigador.

Nadhim Zahawi acredita que, no futuro, as pessoas devem preparar-se para receber doses de reforço regulares das vacinas contra a Covid-19, "da mesma forma que fazemos com as vacinas contra a gripe". Dessa forma, com a análise da variante que está a propagar-se com mais intensidade no mundo, é produzida a vacina adequada para inocular a população.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19