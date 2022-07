Incêndio ameaça as sequoias gigantes do Parque Yosemite nos Estados Unidos

Cerca de 360 bombeiros foram mobilizados para o local © Nic Coury/AFP

Por Lusa 12 Julho, 2022 • 06:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio florestal que está fora de controlo há três dias no Parque Yosemite, no estado norte-americano de Califórnia, ameaça agora as sequoias gigantes, anunciou na segunda-feira o espaço.

O incêndio, que chegou ao bosque Mariposa Grove ("The Butterfly Grove"), a área mais popular do parque que contém centenas de sequoias consideradas como as maiores do mundo, "estende-se atualmente por 644 hectares e nada o detém", afirmou hoje as instalações de Yosemite, acrescentado que 360 bombeiros foram mobilizados para o local.

Uma das equipas está a preparar a "Grizzly Giant", a sequoia gigante mais famosa do parque, para as chamas que se aproximam, regando-a continuamente.

"A 209 pés (64 metros), é a segunda árvore mais alta de Yosemite", afirmou o Parque, que partilhou as medidas que estão a ser tomadas para a proteger nas redes sociais.

As sequoias gigantes estão entre as árvores mais resistentes ao fogo no mundo e têm sobrevivido durante milhares de ano, porém a seca extrema e os incêndios florestais cada vez mais intensos ameaçam a sua preservação.

Em 2020, cerca de 10 mil árvores do género -- cerca de 14% do número total de sequoias no mundo -- morreram queimadas.

"Dadas as condições de incêndio, estamos perante mais quatro, cinco, seis meses de muito mau tempo", alertou o oficial dos bombeiros de Califórnia, Brian Fennessy, em junho.

A área do Parque Yosemite foi amplamente reestruturada e reaberta ao público em 2018.