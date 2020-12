Incêndio causa 11 mortos em lar de idosos no sul da Rússia

© Russian Emergencies Ministry/AFP

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje no incêndio ocorrido num lar de terceira idade na república russa de Bascortostão, no sul do país, disseram as autoridades locais.

O fogo, de causa ainda desconhecida, ocorreu na localidade de Ishbuldino, numa residência de idosos de uma organização sem fins lucrativos.

No momento do incêndio, encontravam-se 15 pessoas no edifício, quatro das quais conseguiram sair do local sozinhas, disse o Comité de Investigações (CI) de Bascortostão, na página 'online'.

O CI abriu uma investigação para apurar responsabilidades no incêndio, o segundo ocorrido este ano numa residência de idosos no país.

Em maio, nove pessoas morreram num outro incêndio, num centro de idosos privado, nos arredores de Moscovo.

De acordo com os dados oficiais, mais de dez mil pessoas morrem anualmente, em incêndios, na Rússia.

A imprudência e o incumprimento das normas de segurança contra fogos são as principais causas destas tragédias, indicou o Ministério para as Situações de Emergência russo.