Incêndio de grandes dimensões deflagra em zona comercial dos Emirados Árabes Unidos

Por Guilherme de Sousa 05 Agosto, 2020 • 18:57

Um incêndio de grandes dimensões atingiu esta quarta-feira uma zona comercial na cidade de Ajman, nos Emirados Árabes Unidos, noticia a RT.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a dimensão das chamas que atingiram diversos armazéns. Os bombeiros conseguiram, ao fim de várias horas, controlar as chamas e mantém-se nas operações de rescaldo. As autoridades não registaram qualquer ferido.

De acordo com a imprensa local, as equipas de emergência foram mobilizadas em grande número para o incêndio.

O fogo terá começado às 18h30 (hora local) e um hospital foi evacuado devido à proximidade do local atingido pelas chamas.

Ajman é um emirado com 250 mil habitantes localizada a 50 quilómetros do Dubai.

Até ao momento, desconhece-se a origem do incêndio.