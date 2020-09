Incêndio de grandes dimensões em Beirute na zona afetada pelas explosões de agosto

Por Tiago Santos com José Milheiro e AFP 10 Setembro, 2020 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Um incêndio de grandes dimensões está a atingir uma zona do porto de Beirute, no Líbano. O local do incêndio foi um dos atingidos pelas explosões de 4 de agosto, encontrando-se em ruínas. As chamas e a coluna de fumo são visíveis a vários quilómetros de distância, segundo a agência France Press.

"As operações para extinguir o fogo já começaram com helicópteros do exército", diz o exército libanês numa nota no Twitter.

À TSF, Rita Dieb, portuguesa que vive em Beirute há vários anos descreve o cenário na cidade, onde cresce a preocupação.

"Estou a ver fumo negro que parece vir do porto", explica, avistando a mancha negra da janela de casa.

"Vamos trocando chamadas com família e amigos (...) estamos todos ansiosos (...) mas isto faz-nos lembrar o que aconteceu há um mês", recorda Rita Dieb.

O repórter José Milheiro falou com uma portuguesa que vive em Beirute 00:00 00:00

Um mês depois das explosões, as autoridades não sabem ainda quais as causas do fogo.

Um jornalista local, Aditya Raj Kaul, publicou um vídeo do local. Os utilizadores das redes sociais partilham imagens semelhantes que mostram a dimensão do incêndio.

Fonte das forças de segurança libanesas, citadas pela agência France Press, garantem que o incêndio alastra junto a um depósito de óleo de motor e pneus de veículos.

Uma coluna de fumo negro emerge no local segundo a agência France Press. São ainda visíveis chamas vindas do solo.

A explosão de agosto matou de 191 pessoas e deixou feridas outras 6.500 na capital libanesa.

notícia atualizada às 13h10