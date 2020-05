A Abbco Tower foi tomada pelas chamas © Direitos Reservados

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta noite num edifício de 50 andares no Dubai. De acordo com a imprensa internacional, no local estão dezenas de veículos dos bombeiros.

Trata-se da Abbco Tower, um edifício residencial localizado no bairro Al Nahda. Segundo os meios de comunicação locais, o arranha-céus foi evacuado.