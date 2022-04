Incêndio em barcos no Porto Interior de Macau suspende ligações 'ferry' com a China

© Wikimedia Commons

As autoridades de Macau avisaram esta terça-feira que, devido ao reacendimento de um incêndio deflagrado na segunda-feira em navios de pesca, as ligações de 'ferry' com Zhuhai foram suspensas.

Na segunda-feira, seis barcos de pescas, ancorados em filas junto ao cais-ponte 16, no porto interior de Macau, incendiaram-se e seis explosões ocorreram, indicou a Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), em comunicado.

Não se encontravam pessoas a bordo e ninguém ficou ferido no incêndio, acrescentou, na mesma nota.

Vinte e quatro embarcações e cerca de 150 agentes da DSAMA, dos Serviços de Alfândega (SA) e do Corpo de Bombeiros (CB) participaram no combate às chamas, além de seis embarcações enviadas pelas forças de segurança chinesas, referiu.

"As ligações de 'ferry' entre o Porto Interior e Wan Chai, em Zhuhai, estarão temporariamente suspensas por questões de segurança", de acordo com o comunicado da DSAMA.

Além do 'ferry' no Porto Interior, Macau tem ligações marítimas com Shenzhen, a partir do Porto Exterior e da Taipa.

As ligações marítimas com Hong Kong foram suspensas devido à Covid-19.