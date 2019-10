Incêndio em comboio no Paquistão faz mais de 60 mortos

Por TSF/Lusa 31 Outubro, 2019 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades paquistanesas elevaram para 65 o número de mortos num incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, num comboio na província de Punjab, no leste do país.

Pub Pub

Citado pela agência de notícias Associated Press (AP), um responsável dos serviços de emergência do distrito de Rahim Yar Khan, na província de Punjab, disse que vários dos feridos estão em estado crítico, pelo que o número de vítimas deverá aumentar. Muitos passageiros saltaram do comboio, para tentar escapar às chamas, acabando por perder a vida.

Pub Pub

Um fogão a gás esteve na origem do incêndio, que ocorreu quando alguns passageiros preparavam o pequeno-almoço, num comboio em andamento, em violação das normas em vigor, disse o ministro dos Transportes Ferroviários paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad.

Notícia atualizada às 7h30