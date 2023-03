Incêndio em Espanha fora de controlo. Mais de duas mil pessoas retiradas de casa

Os trabalho no terreno são de "grande complexidade" © Manuel Bruque/EPA

O incêndio em Espanha ainda está fora do controlo dos mais de 700 operacionais no terreno na região espanhola de Castellón e obrigou à retirada de dois mil habitantes na região de Valência e outros 250 na zona de Aragão, onde as chamas avançam agora face aos ventos fortes de sul.

De acordo com os responsáveis dos governos locais junto ao posto de comando das operações, citados pelo El País, o fogo avança com grande voracidade, fazendo com que os trabalho no terreno sejam de "grande complexidade", com condições climatéricas semelhantes a um verão antecipado. O fogo começou há 48 horas e ainda está longe de ser extinto, mas o perímetro foi estabilizado, durante o dia, com a ajuda de 20 aviões numa área de 35 quilómetros.

As chamas tocaram a fronteira de Teruel e destruíram mais de quatro mil hectares de floresta.

Por cá, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou em Gondomar que o Governo disponibilizou meios de socorro nacionais para ajudar no combate ao incêndio que decorre na região de Valência.

Este é o primeiro grande incêndio do ano, em Espanha, não sendo ainda claro o que o poderá ter provocado.

Em 2022, 493 incêndios destruíram um número recorde de 307 mil hectares de terreno, em Espanha.