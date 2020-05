© Pixabay

Um incêncio num hospital de São Petersburgo, na Rússia, provocou cinco vítimas mortais e levou à retirada de dezenas de pessoas, adianta uma fonte do governo do país à AFP.

"Cinco pessoas morreram no incêndio, 150 foram retiradas", disse a mesma fonte sobre o incêndio no hospital Saint George, onde estão a ser tratados doentes com Covid-19.

Notícia em atualização